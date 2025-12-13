SegnaliSezioni
Agus Epan Elia

PION

Agus Epan Elia
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
Axi-US03-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
0.02 USD
Worst Trade:
-0.51 USD
Profitto lordo:
0.02 USD (193 pips)
Perdita lorda:
-0.70 USD (7 047 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.03
Attività di trading:
13.52%
Massimo carico di deposito:
43.15%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.03
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
0.02 USD
Perdita media:
-0.35 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.70 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
0.70 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.83% (0.70 USD)
Per equità:
1.29% (0.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -6.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.02 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.02 USD
Massima perdita consecutiva: -0.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.13 02:44
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.13 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
