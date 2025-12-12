- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
48 (80.00%)
Loss Trade:
12 (20.00%)
Best Trade:
5.48 USD
Worst Trade:
-22.88 USD
Profitto lordo:
107.59 USD (11 029 pips)
Perdita lorda:
-95.55 USD (9 634 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (49.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.64 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
57 (95.00%)
Short Trade:
3 (5.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-7.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-38.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.67 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.12 USD
Massimale:
75.76 USD (7.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.31% (3.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|GBPJPY
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|-439
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.48 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.64 USD
Massima perdita consecutiva: -38.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.23 × 22
|
ICMarkets-Live07
|0.41 × 105
|
Tickmill-Live
|0.71 × 352
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 845
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 542
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
ICMarkets-Live14
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 374
|
ICMarkets-Live19
|1.89 × 3437
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 3
|
LQD1-Live01
|2.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.55 × 62
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.82 × 77
