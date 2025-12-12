- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
883
Profit Trade:
715 (80.97%)
Loss Trade:
168 (19.03%)
Best Trade:
471.40 USD
Worst Trade:
-1 068.55 USD
Profitto lordo:
14 797.50 USD (785 178 pips)
Perdita lorda:
-12 967.47 USD (1 153 684 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (972.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.95 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
676
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
433 (49.04%)
Short Trade:
450 (50.96%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
20.70 USD
Perdita media:
-77.19 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-290.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 101.80 USD (2)
Crescita mensile:
247.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
385.41 USD
Massimale:
2 302.54 USD (84.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.47% (2 302.54 USD)
Per equità:
0.62% (10.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|771
|BTCUSD
|68
|USDJPY
|21
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|6
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|58
|USDJPY
|-32
|GBPJPY
|-52
|GBPUSD
|-76
|EURJPY
|-25
|EURUSD
|4
|CADJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|72K
|BTCUSD
|-438K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|-684
|EURJPY
|-389
|EURUSD
|194
|CADJPY
|30
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +471.40 USD
Worst Trade: -1 069 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +972.95 USD
Massima perdita consecutiva: -290.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 164
|
ICMarkets-Live03
|0.56 × 62
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.68 × 1853
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 2874
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 845
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.06 × 70
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live03
|1.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1165
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
