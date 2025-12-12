SegnaliSezioni
Huiwen Mo

Xinhui666

Huiwen Mo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 247%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
883
Profit Trade:
715 (80.97%)
Loss Trade:
168 (19.03%)
Best Trade:
471.40 USD
Worst Trade:
-1 068.55 USD
Profitto lordo:
14 797.50 USD (785 178 pips)
Perdita lorda:
-12 967.47 USD (1 153 684 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (972.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.95 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
676
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
433 (49.04%)
Short Trade:
450 (50.96%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
20.70 USD
Perdita media:
-77.19 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-290.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 101.80 USD (2)
Crescita mensile:
247.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
385.41 USD
Massimale:
2 302.54 USD (84.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.47% (2 302.54 USD)
Per equità:
0.62% (10.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 771
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPJPY 7
GBPUSD 6
EURJPY 6
EURUSD 2
CADJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 58
USDJPY -32
GBPJPY -52
GBPUSD -76
EURJPY -25
EURUSD 4
CADJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
BTCUSD -438K
USDJPY -34
GBPJPY -1.5K
GBPUSD -684
EURJPY -389
EURUSD 194
CADJPY 30
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +471.40 USD
Worst Trade: -1 069 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +972.95 USD
Massima perdita consecutiva: -290.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 164
ICMarkets-Live03
0.56 × 62
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.68 × 1853
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 2874
ICMarkets-Live07
0.74 × 845
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.06 × 70
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live03
1.08 × 26
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.15 × 1165
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
暴力跑
Non ci sono recensioni
2025.12.12 23:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 23:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 23:41
A large drawdown may occur on the account again
