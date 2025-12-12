SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Republik trader perintis
Aris Al Ansori

EA Republik trader perintis

Aris Al Ansori
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
799
Profit Trade:
565 (70.71%)
Loss Trade:
234 (29.29%)
Best Trade:
20.74 USD
Worst Trade:
-45.41 USD
Profitto lordo:
2 615.69 USD (1 572 533 pips)
Perdita lorda:
-2 061.86 USD (2 020 174 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (671.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
671.78 USD (106)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
418 (52.32%)
Short Trade:
381 (47.68%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-313.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-436.32 USD (12)
Crescita mensile:
62.56%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
446.67 USD
Massimale:
594.94 USD (132.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.81% (594.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 732
BTCUSD 67
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 605
BTCUSD -51
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 57K
BTCUSD -505K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.74 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 106
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +671.78 USD
Massima perdita consecutiva: -313.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.12 19:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 19:35
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati