Trade:
799
Profit Trade:
565 (70.71%)
Loss Trade:
234 (29.29%)
Best Trade:
20.74 USD
Worst Trade:
-45.41 USD
Profitto lordo:
2 615.69 USD (1 572 533 pips)
Perdita lorda:
-2 061.86 USD (2 020 174 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (671.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
671.78 USD (106)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
418 (52.32%)
Short Trade:
381 (47.68%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-313.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-436.32 USD (12)
Crescita mensile:
62.56%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
446.67 USD
Massimale:
594.94 USD (132.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.81% (594.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|732
|BTCUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|605
|BTCUSD
|-51
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|57K
|BTCUSD
|-505K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.74 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 106
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +671.78 USD
Massima perdita consecutiva: -313.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
