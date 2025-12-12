SegnaliSezioni
Tarun Kumar Kushwaha

Batprojems

Tarun Kumar Kushwaha
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
26 (72.22%)
Loss Trade:
10 (27.78%)
Best Trade:
2.82 USD
Worst Trade:
-1.65 USD
Profitto lordo:
20.72 USD (2 212 pips)
Perdita lorda:
-13.37 USD (1 273 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.89%
Massimo carico di deposito:
3.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
45 secondi
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
14 (38.89%)
Short Trade:
22 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.80 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.58 USD (2)
Crescita mensile:
2.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 USD
Massimale:
2.61 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.01% (2.61 USD)
Per equità:
0.40% (1.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 939
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.82 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.28 USD
Massima perdita consecutiva: -2.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading over ECN
Non ci sono recensioni
2025.12.15 20:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 19:35
Share of trading days is too low
2025.12.12 19:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 19:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 18:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 18:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Batprojems
30USD al mese
3%
0
0
USD
257
USD
1
100%
36
72%
1%
1.54
0.20
USD
1%
1:500
Copia

