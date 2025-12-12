- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
31 (81.57%)
Loss Trade:
7 (18.42%)
Best Trade:
28.16 USD
Worst Trade:
-9.92 USD
Profitto lordo:
425.44 USD (412 768 pips)
Perdita lorda:
-31.07 USD (25 311 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (387.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
387.62 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
26.97
Long Trade:
19 (50.00%)
Short Trade:
19 (50.00%)
Fattore di profitto:
13.69
Profitto previsto:
10.38 USD
Profitto medio:
13.72 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.30 USD (2)
Crescita mensile:
95.12%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.23 USD
Massimale:
14.62 USD (2.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|394
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|387K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.16 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +387.62 USD
Massima perdita consecutiva: -6.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hello
Non ci sono recensioni