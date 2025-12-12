- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
28 (77.77%)
Loss Trade:
8 (22.22%)
Best Trade:
26.15 USD
Worst Trade:
-32.80 USD
Profitto lordo:
174.05 USD (8 264 pips)
Perdita lorda:
-101.76 USD (3 675 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (32.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
70.37%
Massimo carico di deposito:
8.54%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
27 (75.00%)
Short Trade:
9 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
6.22 USD
Perdita media:
-12.72 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-39.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.74 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.74 USD (3.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.79% (39.74 USD)
Per equità:
2.83% (29.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.15 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.49 USD
Massima perdita consecutiva: -39.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Xin chào tất cả mọi người.
Tôi là một nhà giao dịch toàn thời gian. Thu nhập của tôi đến từ việc giao dịch.
Giao dịch sao chép cũng tiềm ẩn rủi ro. Vui lòng cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia.
Tôi giao dịch bằng biểu đồ nến. Tôi sử dụng tín hiệu trong ngày và hiếm khi giữ vị thế qua đêm.
Cảm ơn bạn đã theo dõi tôi.
Tôi chúc tất cả những ai đam mê giao dịch đều thành công.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
36
77%
70%
1.71
2.01
USD
USD
4%
1:500