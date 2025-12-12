SegnaliSezioni
Shahista Mustufa Afghan

Gold High

Shahista Mustufa Afghan
0 recensioni
Affidabilità
104 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 365%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 012
Profit Trade:
1 304 (64.81%)
Loss Trade:
708 (35.19%)
Best Trade:
183.54 USD
Worst Trade:
-933.41 USD
Profitto lordo:
9 786.28 USD (1 737 847 pips)
Perdita lorda:
-6 977.72 USD (2 833 427 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (590.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.88 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
205
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
1 477 (73.41%)
Short Trade:
535 (26.59%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
7.50 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
97 (-48.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 836.41 USD (5)
Crescita mensile:
155.37%
Previsione annuale:
1 885.12%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.92 USD
Massimale:
2 110.81 USD (51.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.92% (2 110.11 USD)
Per equità:
18.03% (369.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 945
GBPUSDx 251
BTCUSD 232
USDCHFx 144
EURNZDx 119
GBPCADx 82
USDCADx 58
EURUSDx 48
NZDUSDx 43
NZDJPYx 42
USDJPYx 22
GBPNZDx 15
NZDCADx 6
EURAUDx 4
NAS100 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx 2.6K
GBPUSDx 185
BTCUSD -122
USDCHFx 2
EURNZDx 23
GBPCADx -41
USDCADx 16
EURUSDx 22
NZDUSDx 37
NZDJPYx 31
USDJPYx 9
GBPNZDx 10
NZDCADx 3
EURAUDx 1
NAS100 -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 95K
GBPUSDx 21K
BTCUSD -1.2M
USDCHFx -156
EURNZDx 2.1K
GBPCADx -1.3K
USDCADx 1.6K
EURUSDx 555
NZDUSDx 1.4K
NZDJPYx 1.9K
USDJPYx 1.2K
GBPNZDx 1.6K
NZDCADx -113
EURAUDx 244
NAS100 -4.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.54 USD
Worst Trade: -933 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +590.68 USD
Massima perdita consecutiva: -48.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a Highly Volatile Gold trading signal targeted to generate minimum 400 USD profits per month  and high volumes for IB commission generation. Minimum equity should be 2000 USD for safe copying.
Non ci sono recensioni
2025.12.12 17:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.52% of days out of 722 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold High
30USD al mese
365%
0
0
USD
2.1K
USD
104
91%
2 012
64%
100%
1.40
1.40
USD
83%
1:500
Copia

