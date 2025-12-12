- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
8.82 EUR
Worst Trade:
-4.55 EUR
Profitto lordo:
56.11 EUR (45 487 pips)
Perdita lorda:
-21.69 EUR (25 409 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.61 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
4.00
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
2.46 EUR
Profitto medio:
6.23 EUR
Perdita media:
-4.34 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.60 EUR (2)
Crescita mensile:
17.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.51 EUR
Massimale:
8.60 EUR (3.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.82 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.60 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.23 × 123
