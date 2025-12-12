- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
20 (83.33%)
Loss Trade:
4 (16.67%)
Best Trade:
40.50 USD
Worst Trade:
-3.95 USD
Profitto lordo:
223.41 USD (22 537 pips)
Perdita lorda:
-4.93 USD (459 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (179.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.57%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
55.31
Long Trade:
9 (37.50%)
Short Trade:
15 (62.50%)
Fattore di profitto:
45.32
Profitto previsto:
9.10 USD
Profitto medio:
11.17 USD
Perdita media:
-1.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.95 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.95 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.50% (3.95 USD)
Per equità:
6.36% (52.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|658
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.50 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +179.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1008
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
LQD1-Live01
|0.26 × 19
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
978
USD
USD
1
0%
24
83%
100%
45.31
9.10
USD
USD
6%
1:500