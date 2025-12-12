- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
19 (63.33%)
Loss Trade:
11 (36.67%)
Best Trade:
5.43 USD
Worst Trade:
-5.65 USD
Profitto lordo:
31.10 USD (183 738 pips)
Perdita lorda:
-36.39 USD (305 565 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.17 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
24 (80.00%)
Short Trade:
6 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.20 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.24 USD
Massimale:
17.82 USD (76.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|24
|XAUUSDm
|5
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-13
|XAUUSDm
|9
|EURUSDm
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-131K
|XAUUSDm
|9.1K
|EURUSDm
|-130
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.43 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.17 USD
Massima perdita consecutiva: -14.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
