Eusebio Andrei Gil Cardona

Sebio1988

Eusebio Andrei Gil Cardona
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real24
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
19 (63.33%)
Loss Trade:
11 (36.67%)
Best Trade:
5.43 USD
Worst Trade:
-5.65 USD
Profitto lordo:
31.10 USD (183 738 pips)
Perdita lorda:
-36.39 USD (305 565 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.17 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
24 (80.00%)
Short Trade:
6 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.20 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.24 USD
Massimale:
17.82 USD (76.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 24
XAUUSDm 5
EURUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -13
XAUUSDm 9
EURUSDm -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -131K
XAUUSDm 9.1K
EURUSDm -130
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.43 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.17 USD
Massima perdita consecutiva: -14.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Operaciones seguras en Scalping
Non ci sono recensioni
2025.12.12 15:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 15:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.12 14:43 2025.12.12 14:43:33  

