- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
136 (55.06%)
Loss Trade:
111 (44.94%)
Best Trade:
62.15 USD
Worst Trade:
-74.91 USD
Profitto lordo:
566.06 USD (988 454 pips)
Perdita lorda:
-435.15 USD (1 518 654 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (102.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
148 (59.92%)
Short Trade:
99 (40.08%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-15.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.34 USD (3)
Crescita mensile:
122.94%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.22 USD
Massimale:
196.03 USD (67.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.51% (196.03 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|EURUSD
|32
|USDJPY
|27
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|20
|GBPUSD
|17
|GBPJPY
|12
|BNBUSD
|12
|AUDJPY
|11
|XRPUSD
|6
|EURJPY
|5
|USDCHF
|5
|USDCAD
|5
|SOLUSD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|4
|BCHUSD
|3
|NZDCHF
|3
|CADJPY
|2
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|206
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-24
|BTCUSD
|-94
|ETHUSD
|21
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|6
|BNBUSD
|0
|AUDJPY
|3
|XRPUSD
|18
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|4
|USDCAD
|-4
|SOLUSD
|3
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|-3
|BCHUSD
|-4
|NZDCHF
|3
|CADJPY
|-2
|CADCHF
|-2
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|-328
|USDJPY
|-3.8K
|BTCUSD
|-570K
|ETHUSD
|21K
|GBPUSD
|-84
|GBPJPY
|954
|BNBUSD
|-1.2K
|AUDJPY
|-513
|XRPUSD
|3.5K
|EURJPY
|-1.2K
|USDCHF
|342
|USDCAD
|-539
|SOLUSD
|285
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|-307
|BCHUSD
|-3.5K
|NZDCHF
|268
|CADJPY
|-246
|CADCHF
|-172
|GBPCAD
|938
|GBPAUD
|567
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.15 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +102.28 USD
Massima perdita consecutiva: -15.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
51 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni