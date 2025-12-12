SegnaliSezioni
Nega Riyanto

Nega

Nega Riyanto
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 123%
OctaFX-Real2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
136 (55.06%)
Loss Trade:
111 (44.94%)
Best Trade:
62.15 USD
Worst Trade:
-74.91 USD
Profitto lordo:
566.06 USD (988 454 pips)
Perdita lorda:
-435.15 USD (1 518 654 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (102.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
148 (59.92%)
Short Trade:
99 (40.08%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-15.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.34 USD (3)
Crescita mensile:
122.94%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.22 USD
Massimale:
196.03 USD (67.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.51% (196.03 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
EURUSD 32
USDJPY 27
BTCUSD 24
ETHUSD 20
GBPUSD 17
GBPJPY 12
BNBUSD 12
AUDJPY 11
XRPUSD 6
EURJPY 5
USDCHF 5
USDCAD 5
SOLUSD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 4
BCHUSD 3
NZDCHF 3
CADJPY 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
GBPAUD 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 206
EURUSD -3
USDJPY -24
BTCUSD -94
ETHUSD 21
GBPUSD -1
GBPJPY 6
BNBUSD 0
AUDJPY 3
XRPUSD 18
EURJPY -8
USDCHF 4
USDCAD -4
SOLUSD 3
AUDUSD 0
NZDUSD -3
BCHUSD -4
NZDCHF 3
CADJPY -2
CADCHF -2
GBPCAD 7
GBPAUD 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
EURUSD -328
USDJPY -3.8K
BTCUSD -570K
ETHUSD 21K
GBPUSD -84
GBPJPY 954
BNBUSD -1.2K
AUDJPY -513
XRPUSD 3.5K
EURJPY -1.2K
USDCHF 342
USDCAD -539
SOLUSD 285
AUDUSD 7
NZDUSD -307
BCHUSD -3.5K
NZDCHF 268
CADJPY -246
CADCHF -172
GBPCAD 938
GBPAUD 567
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.15 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +102.28 USD
Massima perdita consecutiva: -15.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 più
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
