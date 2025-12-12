SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / INSIDE MASTER
Achmad Nurul Mubin

INSIDE MASTER

Achmad Nurul Mubin
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 269%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
70 (76.92%)
Loss Trade:
21 (23.08%)
Best Trade:
29.22 USD
Worst Trade:
-52.19 USD
Profitto lordo:
455.20 USD (514 876 pips)
Perdita lorda:
-275.73 USD (331 395 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (91.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.47 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
81 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
72 (79.12%)
Short Trade:
19 (20.88%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-13.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.97 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 USD
Massimale:
76.34 USD (28.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.53% (21.85 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 87
BTCUSDm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 179
BTCUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 179K
BTCUSDm 4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.22 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.47 USD
Massima perdita consecutiva: -65.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 81 days
