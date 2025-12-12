- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
70 (76.92%)
Loss Trade:
21 (23.08%)
Best Trade:
29.22 USD
Worst Trade:
-52.19 USD
Profitto lordo:
455.20 USD (514 876 pips)
Perdita lorda:
-275.73 USD (331 395 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (91.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.47 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
81 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
72 (79.12%)
Short Trade:
19 (20.88%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-13.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.97 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 USD
Massimale:
76.34 USD (28.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.53% (21.85 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|87
|BTCUSDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|179
|BTCUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|179K
|BTCUSDm
|4.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.22 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.47 USD
Massima perdita consecutiva: -65.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
