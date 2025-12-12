SegnaliSezioni
Ali Ar Ridha Alaydrus

MrProfessor

Ali Ar Ridha Alaydrus
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -86%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
120 (20.27%)
Loss Trade:
472 (79.73%)
Best Trade:
397.76 USD
Worst Trade:
-122.50 USD
Profitto lordo:
9 503.59 USD (988 051 pips)
Perdita lorda:
-9 565.63 USD (1 041 196 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (806.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
806.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
48.33%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
325 (54.90%)
Short Trade:
267 (45.10%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
79.20 USD
Perdita media:
-20.27 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-1 077.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 077.03 USD (33)
Crescita mensile:
-90.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
541.90 USD
Massimale:
1 709.83 USD (76.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.17% (1 702.95 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ100.R 302
XAUUSD 251
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPUSD 9
USDJPY 6
CL.R 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ100.R -678
XAUUSD 628
EURUSD -75
GBPJPY 215
GBPUSD -15
USDJPY -119
CL.R -19
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ100.R -93K
XAUUSD 41K
EURUSD -1.6K
GBPJPY 5.8K
GBPUSD 1.3K
USDJPY -6.1K
CL.R -88
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +397.76 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +806.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1 077.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
Deltastock-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
305 più
Non ci sono recensioni
2025.12.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
