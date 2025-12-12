- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
120 (20.27%)
Loss Trade:
472 (79.73%)
Best Trade:
397.76 USD
Worst Trade:
-122.50 USD
Profitto lordo:
9 503.59 USD (988 051 pips)
Perdita lorda:
-9 565.63 USD (1 041 196 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (806.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
806.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
48.33%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
325 (54.90%)
Short Trade:
267 (45.10%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
79.20 USD
Perdita media:
-20.27 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-1 077.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 077.03 USD (33)
Crescita mensile:
-90.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
541.90 USD
Massimale:
1 709.83 USD (76.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.17% (1 702.95 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|302
|XAUUSD
|251
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|6
|CL.R
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ100.R
|-678
|XAUUSD
|628
|EURUSD
|-75
|GBPJPY
|215
|GBPUSD
|-15
|USDJPY
|-119
|CL.R
|-19
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ100.R
|-93K
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.8K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|-6.1K
|CL.R
|-88
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +397.76 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +806.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1 077.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
305 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-86%
0
0
USD
USD
371
USD
USD
10
0%
592
20%
48%
0.99
-0.10
USD
USD
97%
1:200