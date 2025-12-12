- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
17.40 USD
Worst Trade:
-15.27 USD
Profitto lordo:
167.33 USD (161 033 pips)
Perdita lorda:
-103.32 USD (102 675 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (19.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
41 (55.41%)
Short Trade:
33 (44.59%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-5.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.36 USD (2)
Crescita mensile:
178.91%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.95 USD (48.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.20 USD
Massima perdita consecutiva: -28.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
