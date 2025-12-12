SegnaliSezioni
Kyungtae Kim

HSB AUTO

0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
DPrimeVU-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
30 (88.23%)
Loss Trade:
4 (11.76%)
Best Trade:
4 248.51 USD
Worst Trade:
-9 190.69 USD
Profitto lordo:
27 480.08 USD (8 515 pips)
Perdita lorda:
-14 576.12 USD (517 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 469.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 060.24 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
22 (64.71%)
Short Trade:
12 (35.29%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
379.53 USD
Profitto medio:
916.00 USD
Perdita media:
-3 644.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14 159.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 159.14 USD (2)
Crescita mensile:
3.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 860.47 USD
Massimale:
14 159.14 USD (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.s 14
NZDUSD.s 8
EURJPY.s 6
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 2
USDCAD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.s 4.1K
NZDUSD.s 2.6K
EURJPY.s 3.8K
AUDUSD.s 1.5K
EURUSD.s 720
USDCAD.s 227
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.s 5.2K
NZDUSD.s 642
EURJPY.s 1.5K
AUDUSD.s 302
EURUSD.s 223
USDCAD.s 101
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 248.51 USD
Worst Trade: -9 191 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 469.44 USD
Massima perdita consecutiva: -14 159.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
