SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Emeth
Diki Sahbana

Emeth

Diki Sahbana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real29
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
101 379.81 IDR
Worst Trade:
-98 615.55 IDR
Profitto lordo:
101 379.81 IDR (6 097 pips)
Perdita lorda:
-98 615.55 IDR (5 913 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (101 379.81 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
101 379.81 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
84.91%
Massimo carico di deposito:
85.44%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1 382.13 IDR
Profitto medio:
101 379.81 IDR
Perdita media:
-98 615.55 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-98 615.55 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-98 615.55 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98 615.55 IDR
Massimale:
98 615.55 IDR (4.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
11.36% (215 996.36 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101 379.81 IDR
Worst Trade: -98 616 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +101 379.81 IDR
Massima perdita consecutiva: -98 615.55 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 12:11
Share of trading days is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 11:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Emeth
30USD al mese
0%
0
0
USD
2M
IDR
1
0%
2
50%
85%
1.02
1 382.13
IDR
11%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.