- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
676
Profit Trade:
582 (86.09%)
Loss Trade:
94 (13.91%)
Best Trade:
487.68 USD
Worst Trade:
-117.83 USD
Profitto lordo:
4 731.51 USD (1 485 826 pips)
Perdita lorda:
-1 883.11 USD (819 079 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (91.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 228.08 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.58
Long Trade:
322 (47.63%)
Short Trade:
354 (52.37%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
8.13 USD
Perdita media:
-20.03 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-144.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-335.83 USD (5)
Crescita mensile:
289.11%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
375.95 USD (14.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.53% (375.95 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|608
|BTCUSDm
|50
|ETHUSDm
|13
|NZDCADm
|3
|AUDCADm
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|2.5K
|BTCUSDm
|323
|ETHUSDm
|9
|NZDCADm
|1
|AUDCADm
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|196K
|BTCUSDm
|469K
|ETHUSDm
|2K
|NZDCADm
|-12
|AUDCADm
|-597
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +487.68 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +91.20 USD
Massima perdita consecutiva: -144.52 USD
