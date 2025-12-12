SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AT Master X6
Bui Minh Anh

AT Master X6

Bui Minh Anh
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
676
Profit Trade:
582 (86.09%)
Loss Trade:
94 (13.91%)
Best Trade:
487.68 USD
Worst Trade:
-117.83 USD
Profitto lordo:
4 731.51 USD (1 485 826 pips)
Perdita lorda:
-1 883.11 USD (819 079 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (91.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 228.08 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.58
Long Trade:
322 (47.63%)
Short Trade:
354 (52.37%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
8.13 USD
Perdita media:
-20.03 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-144.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-335.83 USD (5)
Crescita mensile:
289.11%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
375.95 USD (14.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.53% (375.95 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 608
BTCUSDm 50
ETHUSDm 13
NZDCADm 3
AUDCADm 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 2.5K
BTCUSDm 323
ETHUSDm 9
NZDCADm 1
AUDCADm -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 196K
BTCUSDm 469K
ETHUSDm 2K
NZDCADm -12
AUDCADm -597
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +487.68 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +91.20 USD
Massima perdita consecutiva: -144.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati