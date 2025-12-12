- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.33 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.60 EUR (96 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (0.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.60 EUR (2)
Indice di Sharpe:
9.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.30 EUR
Profitto medio:
0.30 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.99% (1.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.33 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 277
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.65 × 81
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 270
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
Non ci sono recensioni
