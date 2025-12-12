SegnaliSezioni
Didier Dubicki

New SmartDubi Grid Hedge

Didier Dubicki
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.33 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.60 EUR (96 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (0.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.60 EUR (2)
Indice di Sharpe:
9.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.30 EUR
Profitto medio:
0.30 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.99% (1.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.33 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.60 × 50
FusionMarkets-Live
2.67 × 277
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 374
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 17
FPMarketsSC-Live
3.65 × 81
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.85 × 93
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 270
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.10 × 10
ECMarkets-MT5-Live01
4.25 × 8
Non ci sono recensioni
2025.12.12 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 09:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.