Adnan Tectra

TECTRA ESSENTIAL

Adnan Tectra
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 15%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
129 (77.24%)
Loss Trade:
38 (22.75%)
Best Trade:
522.10 USD
Worst Trade:
-337.90 USD
Profitto lordo:
5 459.10 USD (54 299 pips)
Perdita lorda:
-3 967.70 USD (37 815 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (2 031.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 031.10 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
95.53%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
89 (53.29%)
Short Trade:
78 (46.71%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
8.93 USD
Profitto medio:
42.32 USD
Perdita media:
-104.41 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 154.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 154.20 USD (12)
Crescita mensile:
15.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 560.20 USD
Massimale:
2 162.20 USD (20.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.39% (2 162.20 USD)
Per equità:
20.74% (2 383.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 1.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +522.10 USD
Worst Trade: -338 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 031.10 USD
Massima perdita consecutiva: -2 154.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

akun master TECTRA ESSENTIAL  

-TECTRA yang dirancang khusus untuk trader yang mengutamakan presisi, kecepatan, dan akurasi dalam trading harian

-Sistem ini mengombinasikan pendekatan scalping & intraday, analisa teknikal,serta dukungan fundamental dan edukasi berkelanjutan.

-Akun ini dibuat untuk portofolio yang bisa di akses untuk memaksimalkan peluang pasar dengan strategi yang jelas, terarah, dan konsisten, tanpa harus memantau chart sepanjang waktu.

Non ci sono recensioni
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
