- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
80 (72.07%)
Loss Trade:
31 (27.93%)
Best Trade:
152.34 USD
Worst Trade:
-265.55 USD
Profitto lordo:
2 192.53 USD (653 224 pips)
Perdita lorda:
-1 827.83 USD (506 501 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (437.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
437.26 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
76.35%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
77 (69.37%)
Short Trade:
34 (30.63%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
27.41 USD
Perdita media:
-58.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-337.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-409.03 USD (3)
Crescita mensile:
36.18%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.03 USD
Massimale:
409.03 USD (40.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.57% (409.03 USD)
Per equità:
0.90% (12.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|365
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|147K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +152.34 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +437.26 USD
Massima perdita consecutiva: -337.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Hi, This is automated trading system.
Cheer!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
51%
111
72%
76%
1.19
3.29
USD
USD
41%
1:200