SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo Trader 2
Quang Dung Pham

Algo Trader 2

Quang Dung Pham
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
85 (67.46%)
Loss Trade:
41 (32.54%)
Best Trade:
486.11 USD
Worst Trade:
-499.73 USD
Profitto lordo:
2 632.10 USD (634 542 pips)
Perdita lorda:
-2 622.28 USD (513 683 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (262.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
486.25 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.44%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
85 (67.46%)
Short Trade:
41 (32.54%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
30.97 USD
Perdita media:
-63.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-359.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-751.35 USD (4)
Crescita mensile:
0.97%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
587.84 USD
Massimale:
1 074.09 USD (71.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.87% (1 074.09 USD)
Per equità:
8.11% (82.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +486.11 USD
Worst Trade: -500 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +262.56 USD
Massima perdita consecutiva: -359.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hi, This is automated trading system. 

Good luck!

Non ci sono recensioni
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo Trader 2
40USD al mese
1%
0
0
USD
1K
USD
1
70%
126
67%
100%
1.00
0.08
USD
72%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.