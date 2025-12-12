- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
85 (67.46%)
Loss Trade:
41 (32.54%)
Best Trade:
486.11 USD
Worst Trade:
-499.73 USD
Profitto lordo:
2 632.10 USD (634 542 pips)
Perdita lorda:
-2 622.28 USD (513 683 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (262.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
486.25 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.44%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
85 (67.46%)
Short Trade:
41 (32.54%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
30.97 USD
Perdita media:
-63.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-359.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-751.35 USD (4)
Crescita mensile:
0.97%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
587.84 USD
Massimale:
1 074.09 USD (71.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.87% (1 074.09 USD)
Per equità:
8.11% (82.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +486.11 USD
Worst Trade: -500 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +262.56 USD
Massima perdita consecutiva: -359.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hi, This is automated trading system.
Good luck!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
70%
126
67%
100%
1.00
0.08
USD
USD
72%
1:200