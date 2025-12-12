- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
34 (89.47%)
Loss Trade:
4 (10.53%)
Best Trade:
18.36 USD
Worst Trade:
-15.35 USD
Profitto lordo:
94.49 USD (2 115 pips)
Perdita lorda:
-43.36 USD (682 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (67.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.73 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
155.24%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
8 (21.05%)
Short Trade:
30 (78.95%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-10.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.36 USD (4)
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.60 USD
Massimale:
43.36 USD (34.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.20% (43.36 USD)
Per equità:
29.31% (35.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.36 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +67.73 USD
Massima perdita consecutiva: -43.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 325
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 1121
|
Tickmill-Live
|0.64 × 728
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 93
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 443
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
Tickmill-Live10
|0.93 × 15
