- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
19 (82.60%)
Loss Trade:
4 (17.39%)
Best Trade:
26.78 USD
Worst Trade:
-145.98 USD
Profitto lordo:
99.11 USD (18 652 pips)
Perdita lorda:
-316.54 USD (63 749 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (99.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
52.34%
Massimo carico di deposito:
88.90%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
11 (47.83%)
Short Trade:
12 (52.17%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-9.45 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-79.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-316.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.54 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
217.43 USD
Massimale:
316.54 USD (28.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.80% (316.54 USD)
Per equità:
26.35% (289.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-217
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-45K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.78 USD
Worst Trade: -146 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +99.11 USD
Massima perdita consecutiva: -316.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-22%
0
0
USD
USD
783
USD
USD
1
100%
23
82%
52%
0.31
-9.45
USD
USD
29%
1:200