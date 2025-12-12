SegnaliSezioni
Flavio Benites

WFY Exness

Flavio Benites
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
19 (82.60%)
Loss Trade:
4 (17.39%)
Best Trade:
26.78 USD
Worst Trade:
-145.98 USD
Profitto lordo:
99.11 USD (18 652 pips)
Perdita lorda:
-316.54 USD (63 749 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (99.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
52.34%
Massimo carico di deposito:
88.90%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
11 (47.83%)
Short Trade:
12 (52.17%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-9.45 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-79.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-316.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.54 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
217.43 USD
Massimale:
316.54 USD (28.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.80% (316.54 USD)
Per equità:
26.35% (289.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -217
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -45K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.78 USD
Worst Trade: -146 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +99.11 USD
Massima perdita consecutiva: -316.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 più
Non ci sono recensioni
2025.12.12 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
