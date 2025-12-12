SegnaliSezioni
Eli Stars Henrique Barros Figueira

LIBERTY BULK AI

0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 115%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
335 (71.73%)
Loss Trade:
132 (28.27%)
Best Trade:
3 347.84 USD
Worst Trade:
-73.75 USD
Profitto lordo:
13 196.20 USD (744 310 pips)
Perdita lorda:
-1 733.14 USD (208 017 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (65.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 871.05 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
268
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
46.24
Long Trade:
230 (49.25%)
Short Trade:
237 (50.75%)
Fattore di profitto:
7.61
Profitto previsto:
24.55 USD
Profitto medio:
39.39 USD
Perdita media:
-13.13 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-208.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.42 USD (7)
Crescita mensile:
114.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
247.92 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.17% (123.06 USD)
Per equità:
2.61% (559.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 394
US100 49
XAGUSD 16
UKOIL+ 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
US100 9.7K
XAGUSD -234
UKOIL+ -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39K
US100 502K
XAGUSD -4.7K
UKOIL+ -236
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 347.84 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +65.59 USD
Massima perdita consecutiva: -208.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.12.12 08:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.