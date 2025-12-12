- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
335 (71.73%)
Loss Trade:
132 (28.27%)
Best Trade:
3 347.84 USD
Worst Trade:
-73.75 USD
Profitto lordo:
13 196.20 USD (744 310 pips)
Perdita lorda:
-1 733.14 USD (208 017 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (65.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 871.05 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
268
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
46.24
Long Trade:
230 (49.25%)
Short Trade:
237 (50.75%)
Fattore di profitto:
7.61
Profitto previsto:
24.55 USD
Profitto medio:
39.39 USD
Perdita media:
-13.13 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-208.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.42 USD (7)
Crescita mensile:
114.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
247.92 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.17% (123.06 USD)
Per equità:
2.61% (559.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|US100
|49
|XAGUSD
|16
|UKOIL+
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|US100
|9.7K
|XAGUSD
|-234
|UKOIL+
|-3
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39K
|US100
|502K
|XAGUSD
|-4.7K
|UKOIL+
|-236
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 347.84 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +65.59 USD
Massima perdita consecutiva: -208.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
115%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
3
100%
467
71%
100%
7.61
24.55
USD
USD
3%
1:500