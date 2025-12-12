- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
29 (93.54%)
Loss Trade:
2 (6.45%)
Best Trade:
12.25 USD
Worst Trade:
-9.55 USD
Profitto lordo:
153.66 USD (3 226 pips)
Perdita lorda:
-13.94 USD (190 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (140.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.95 USD (24)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
13.97
Long Trade:
8 (25.81%)
Short Trade:
23 (74.19%)
Fattore di profitto:
11.02
Profitto previsto:
4.51 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-6.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.55 USD (1)
Crescita mensile:
139.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
10.00 USD (8.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|140
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.25 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +140.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.55 USD
