- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
63 (95.45%)
Loss Trade:
3 (4.55%)
Best Trade:
3 443.50 USD
Worst Trade:
-16.54 USD
Profitto lordo:
41 386.29 USD (466 310 pips)
Perdita lorda:
-24.69 USD (24 295 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (31 129.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 129.29 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2338.13
Long Trade:
39 (59.09%)
Short Trade:
27 (40.91%)
Fattore di profitto:
1676.24
Profitto previsto:
626.69 USD
Profitto medio:
656.93 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.69 USD (2)
Crescita mensile:
46.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.69 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.11% (5 009.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|52
|BTCUSD.cn
|11
|NAS100.cn
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.cn
|37K
|BTCUSD.cn
|3.2K
|NAS100.cn
|714
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.cn
|61K
|BTCUSD.cn
|413K
|NAS100.cn
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 443.50 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31 129.29 USD
Massima perdita consecutiva: -17.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarketsMU-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
BBM-50K-Net Profit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
6
0%
66
95%
100%
1676.23
626.69
USD
USD
12%
1:100