- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
45 (73.77%)
Loss Trade:
16 (26.23%)
Best Trade:
73.16 EUR
Worst Trade:
-41.79 EUR
Profitto lordo:
571.23 EUR (52 077 pips)
Perdita lorda:
-232.64 EUR (26 859 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (318.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
318.56 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.29%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
61 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
5.55 EUR
Profitto medio:
12.69 EUR
Perdita media:
-14.54 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-67.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-70.64 EUR (2)
Crescita mensile:
338.59%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 EUR
Massimale:
146.45 EUR (59.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.54% (146.45 EUR)
Per equità:
6.70% (28.15 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.16 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +318.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -67.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.46 × 94
|
TickmillUK-Live
|7.49 × 81
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.91 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.20 × 248
|
FxPro-MT5
|10.49 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|11.00 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|19.20 × 92
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|26.32 × 228
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
mainly algo, almost daily scalping.
Non ci sono recensioni
