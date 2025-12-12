SegnaliSezioni
Peter Paul Jahn

GOLD Daily Deli

Peter Paul Jahn
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 339%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
45 (73.77%)
Loss Trade:
16 (26.23%)
Best Trade:
73.16 EUR
Worst Trade:
-41.79 EUR
Profitto lordo:
571.23 EUR (52 077 pips)
Perdita lorda:
-232.64 EUR (26 859 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (318.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
318.56 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.29%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
61 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
5.55 EUR
Profitto medio:
12.69 EUR
Perdita media:
-14.54 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-67.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-70.64 EUR (2)
Crescita mensile:
338.59%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 EUR
Massimale:
146.45 EUR (59.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.54% (146.45 EUR)
Per equità:
6.70% (28.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.16 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +318.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -67.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.46 × 94
TickmillUK-Live
7.49 × 81
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
8.91 × 88
ICMarketsSC-MT5-2
10.20 × 248
FxPro-MT5
10.49 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
11.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.20 × 92
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
26.32 × 228
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
mainly algo, almost daily scalping. 
Non ci sono recensioni
2025.12.12 06:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.