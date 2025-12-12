- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
43 (70.49%)
Loss Trade:
18 (29.51%)
Best Trade:
39.34 USD
Worst Trade:
-12.32 USD
Profitto lordo:
361.09 USD (142 904 pips)
Perdita lorda:
-123.61 USD (83 588 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (158.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
6.20%
Massimo carico di deposito:
8.80%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
19 (31.15%)
Short Trade:
42 (68.85%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
3.89 USD
Profitto medio:
8.40 USD
Perdita media:
-6.87 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-61.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.21 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
64.57 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.99% (64.57 USD)
Per equità:
5.19% (111.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|237
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.34 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +158.63 USD
Massima perdita consecutiva: -61.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
66USD al mese
12%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
61
70%
6%
2.92
3.89
USD
USD
5%
1:500