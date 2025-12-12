- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 520
Profit Trade:
3 259 (92.58%)
Loss Trade:
261 (7.41%)
Best Trade:
20 880.00 USD
Worst Trade:
-4 780.20 USD
Profitto lordo:
161 444.06 USD (546 476 242 pips)
Perdita lorda:
-54 758.03 USD (168 677 pips)
Vincite massime consecutive:
533 (1 133.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28 350.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.06
Long Trade:
1 925 (54.69%)
Short Trade:
1 595 (45.31%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
30.31 USD
Profitto medio:
49.54 USD
Perdita media:
-209.80 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-10 597.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 597.16 USD (24)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.13%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 780.20 USD
Massimale:
10 605.56 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.61% (10 605.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|601
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87K
|GBPUSD
|-900
|EURUSD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|-887
|EURUSD
|85
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +20 880.00 USD
Worst Trade: -4 780 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +1 133.67 USD
Massima perdita consecutiva: -10 597.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
