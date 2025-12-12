SegnaliSezioni
Jose Roberto Coutinho Junior

CNX

Jose Roberto Coutinho Junior
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 107%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 520
Profit Trade:
3 259 (92.58%)
Loss Trade:
261 (7.41%)
Best Trade:
20 880.00 USD
Worst Trade:
-4 780.20 USD
Profitto lordo:
161 444.06 USD (546 476 242 pips)
Perdita lorda:
-54 758.03 USD (168 677 pips)
Vincite massime consecutive:
533 (1 133.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28 350.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.06
Long Trade:
1 925 (54.69%)
Short Trade:
1 595 (45.31%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
30.31 USD
Profitto medio:
49.54 USD
Perdita media:
-209.80 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-10 597.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 597.16 USD (24)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.13%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 780.20 USD
Massimale:
10 605.56 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.61% (10 605.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 601
GBPUSD 12
EURUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 87K
GBPUSD -900
EURUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
GBPUSD -887
EURUSD 85
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Non ci sono recensioni
2025.12.12 01:07
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.34% of days out of the 128 days of the signal's entire lifetime.
