Aleksandr Makarov

Medusa Bot X

Aleksandr Makarov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
21 (87.50%)
Loss Trade:
3 (12.50%)
Best Trade:
13.99 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
72.02 USD (2 928 pips)
Perdita lorda:
-16.72 USD (1 057 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (37.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.74 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.83
Long Trade:
21 (87.50%)
Short Trade:
3 (12.50%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
3.43 USD
Perdita media:
-5.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescita mensile:
110.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
6.26 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 13
XAUUSD 7
AUDJPY 2
GBPCAD 1
AUDCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 33
XAUUSD 2
AUDJPY 8
GBPCAD 4
AUDCHF 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 1.1K
XAUUSD 294
AUDJPY 247
GBPCAD 112
AUDCHF 144
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.99 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.74 USD
Massima perdita consecutiva: -6.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.35 × 77
ICMarketsSC-MT5
1.01 × 75
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Exness-MT5Real7
2.88 × 8
Tickmill-Live
3.33 × 3
Alpari-MT5
3.50 × 2
FBS-Real
4.29 × 7
XMGlobal-MT5 2
5.00 × 1
RoboForex-Pro
6.94 × 209
OANDA-Live-1
8.61 × 31
Swissquote-Server
13.50 × 22
VantageFX-Live
15.00 × 2
ClonTrader-Live
17.40 × 10
RoboForex-ECN
18.51 × 1053
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
Non ci sono recensioni
2025.12.12 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 01:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
