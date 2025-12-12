- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
21 (87.50%)
Loss Trade:
3 (12.50%)
Best Trade:
13.99 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
72.02 USD (2 928 pips)
Perdita lorda:
-16.72 USD (1 057 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (37.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.74 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.83
Long Trade:
21 (87.50%)
Short Trade:
3 (12.50%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
3.43 USD
Perdita media:
-5.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescita mensile:
110.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
6.26 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|13
|XAUUSD
|7
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|33
|XAUUSD
|2
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|4
|AUDCHF
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|294
|AUDJPY
|247
|GBPCAD
|112
|AUDCHF
|144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.99 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.74 USD
Massima perdita consecutiva: -6.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.35 × 77
|
ICMarketsSC-MT5
|1.01 × 75
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.88 × 8
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
Alpari-MT5
|3.50 × 2
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|5.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.94 × 209
|
OANDA-Live-1
|8.61 × 31
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|17.40 × 10
|
RoboForex-ECN
|18.51 × 1053
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
