Trade:
186
Profit Trade:
94 (50.53%)
Loss Trade:
92 (49.46%)
Best Trade:
34.08 USD
Worst Trade:
-72.00 USD
Profitto lordo:
561.71 USD (516 938 pips)
Perdita lorda:
-395.62 USD (157 043 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (58.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
102 (54.84%)
Short Trade:
84 (45.16%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-43.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.09 USD (5)
Crescita mensile:
-99.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.54 USD (48.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (119.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|136
|XRPUSD
|30
|BTCUSD
|12
|GBPUSD
|2
|US500Cash
|2
|US100Cash
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|160
|XRPUSD
|-11
|BTCUSD
|52
|GBPUSD
|3
|US500Cash
|-5
|US100Cash
|-33
|USDJPY
|0
|EURUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|19K
|XRPUSD
|-5.4K
|BTCUSD
|370K
|GBPUSD
|277
|US500Cash
|-4.7K
|US100Cash
|-18K
|USDJPY
|-27
|EURUSD
|-21
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.08 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +58.44 USD
Massima perdita consecutiva: -43.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
