SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SniperGold
Rista Yanowich Junior

SniperGold

Rista Yanowich Junior
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
FotMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
94 (50.53%)
Loss Trade:
92 (49.46%)
Best Trade:
34.08 USD
Worst Trade:
-72.00 USD
Profitto lordo:
561.71 USD (516 938 pips)
Perdita lorda:
-395.62 USD (157 043 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (58.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
102 (54.84%)
Short Trade:
84 (45.16%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-43.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.09 USD (5)
Crescita mensile:
-99.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.54 USD (48.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (119.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 136
XRPUSD 30
BTCUSD 12
GBPUSD 2
US500Cash 2
US100Cash 2
USDJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 160
XRPUSD -11
BTCUSD 52
GBPUSD 3
US500Cash -5
US100Cash -33
USDJPY 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 19K
XRPUSD -5.4K
BTCUSD 370K
GBPUSD 277
US500Cash -4.7K
US100Cash -18K
USDJPY -27
EURUSD -21
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.08 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +58.44 USD
Massima perdita consecutiva: -43.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 21:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati