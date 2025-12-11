SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xau4
trumpaa

Xau4

trumpaa
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
49 (90.74%)
Loss Trade:
5 (9.26%)
Best Trade:
7.14 USD
Worst Trade:
-45.86 USD
Profitto lordo:
160.33 USD (10 085 pips)
Perdita lorda:
-170.34 USD (15 189 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (119.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.78 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
34 (62.96%)
Short Trade:
20 (37.04%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-34.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-45.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.86 USD (1)
Crescita mensile:
45.92%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
129.79 USD
Massimale:
139.93 USD (232.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
XAUEUR 24
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 40
XAUEUR -52
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3K
XAUEUR -6.6K
EURUSD 193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.14 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +119.78 USD
Massima perdita consecutiva: -45.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.07 × 14
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 35
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 58
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Darwinex-Live
0.56 × 72
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
129 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.11 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati