trumpaa

Life5m

trumpaa
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
248 (67.94%)
Loss Trade:
117 (32.05%)
Best Trade:
30.63 USD
Worst Trade:
-90.87 USD
Profitto lordo:
426.24 USD (5 304 pips)
Perdita lorda:
-500.20 USD (3 549 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (28.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
295 (80.82%)
Short Trade:
70 (19.18%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-4.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-201.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.10 USD (4)
Crescita mensile:
-75.34%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.96 USD
Massimale:
201.10 USD (88.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 61
EURCHF 56
GBPCHF 56
USDCAD 51
EURGBP 51
USDJPY 43
GBPUSD 40
USDCHF 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 38
EURCHF 47
GBPCHF -95
USDCAD 25
EURGBP -74
USDJPY 31
GBPUSD 20
USDCHF -66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 855
EURCHF 599
GBPCHF -481
USDCAD 624
EURGBP -95
USDJPY 718
GBPUSD 405
USDCHF -502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.63 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.10 USD
Massima perdita consecutiva: -201.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
VantageFXInternational-Live 7
0.31 × 13
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.37 × 112
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 15
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
0.44 × 119
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
126 più
