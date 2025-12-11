- Crescita
Trade:
365
Profit Trade:
248 (67.94%)
Loss Trade:
117 (32.05%)
Best Trade:
30.63 USD
Worst Trade:
-90.87 USD
Profitto lordo:
426.24 USD (5 304 pips)
Perdita lorda:
-500.20 USD (3 549 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (28.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
295 (80.82%)
Short Trade:
70 (19.18%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-4.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-201.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.10 USD (4)
Crescita mensile:
-75.34%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.96 USD
Massimale:
201.10 USD (88.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|61
|EURCHF
|56
|GBPCHF
|56
|USDCAD
|51
|EURGBP
|51
|USDJPY
|43
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|38
|EURCHF
|47
|GBPCHF
|-95
|USDCAD
|25
|EURGBP
|-74
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|20
|USDCHF
|-66
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|855
|EURCHF
|599
|GBPCHF
|-481
|USDCAD
|624
|EURGBP
|-95
|USDJPY
|718
|GBPUSD
|405
|USDCHF
|-502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +30.63 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.10 USD
Massima perdita consecutiva: -201.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live15
|0.37 × 112
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 15
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.44 × 119
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
