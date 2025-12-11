- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
3.74 USD
Worst Trade:
-1.75 USD
Profitto lordo:
10.74 USD (1 073 pips)
Perdita lorda:
-1.75 USD (175 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
52.65%
Massimo carico di deposito:
0.09%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
5.14
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
6.14
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-1.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.75 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.75 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (10.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|898
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +3.74 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.74 USD
Massima perdita consecutiva: -1.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
