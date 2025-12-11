SegnaliSezioni
Joaquim Jose Vieira Junior

JOCATRADER7463

Joaquim Jose Vieira Junior
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
157 (73.02%)
Loss Trade:
58 (26.98%)
Best Trade:
25.89 EUR
Worst Trade:
-15.59 EUR
Profitto lordo:
159.85 EUR (64 560 pips)
Perdita lorda:
-93.10 EUR (45 816 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (32.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
32.91 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
14.58%
Massimo carico di deposito:
61.03%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
215
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
204 (94.88%)
Short Trade:
11 (5.12%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.31 EUR
Profitto medio:
1.02 EUR
Perdita media:
-1.61 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-29.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.38 EUR (4)
Crescita mensile:
34.57%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 EUR
Massimale:
29.38 EUR (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.98% (29.38 EUR)
Per equità:
46.80% (108.28 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 189
EURUSDm 14
EURJPYm 11
AUDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 62
EURUSDm 8
EURJPYm 5
AUDJPYm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 18K
EURUSDm 193
EURJPYm 66
AUDJPYm 45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.89 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 13:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
