404

Purtroppo, il segnale Enigma è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

NoPain MT5
Crescita
1 637%
Abbonati
85
Settimane
215
Trade
5534
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
552%
Abbonati
24
Settimane
131
Trade
1249
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.63
DD massimo
26%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 384%
Abbonati
7
Settimane
159
Trade
617
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.41
DD massimo
32%
Scalp IC Markets MT5
Crescita
628%
Abbonati
7
Settimane
209
Trade
1996
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.72
DD massimo
33%
Golden Nuggets
Crescita
845%
Abbonati
55
Settimane
31
Trade
691
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.81
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 695%
Abbonati
110
Settimane
53
Trade
1623
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.93
DD massimo
33%
Daily Gold Sniper
Crescita
691%
Abbonati
31
Settimane
46
Trade
146
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.27
DD massimo
34%
Deux ex machina
Crescita
5 223%
Abbonati
4
Settimane
239
Trade
1471
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
549%
Abbonati
19
Settimane
86
Trade
628
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.35
DD massimo
34%
OnlyUJ
Crescita
284%
Abbonati
12
Settimane
74
Trade
450
Vincita
49%
Fattore di profitto
1.40
DD massimo
17%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2375 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.