- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
13 (59.09%)
Loss Trade:
9 (40.91%)
Best Trade:
56.20 USD
Worst Trade:
-53.97 USD
Profitto lordo:
119.36 USD (37 368 pips)
Perdita lorda:
-110.08 USD (35 241 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
31.78%
Massimo carico di deposito:
4.70%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
9.18 USD
Perdita media:
-12.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-90.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.87 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.62 USD
Massimale:
90.87 USD (4.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.42% (90.87 USD)
Per equità:
0.47% (9.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.20 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.04 USD
Massima perdita consecutiva: -90.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
44USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
22
59%
32%
1.08
0.42
USD
USD
4%
1:500