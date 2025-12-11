- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
2 (16.66%)
Loss Trade:
10 (83.33%)
Best Trade:
4.44 USD
Worst Trade:
-18.00 USD
Profitto lordo:
7.20 USD (7 190 pips)
Perdita lorda:
-133.82 USD (133 848 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (4.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.22
Attività di trading:
10.49%
Massimo carico di deposito:
9.79%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-10.55 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-13.38 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-133.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.82 USD (10)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
129.38 USD
Massimale:
133.82 USD (16.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.72% (133.82 USD)
Per equità:
13.24% (105.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-127K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.44 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4.44 USD
Massima perdita consecutiva: -133.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
