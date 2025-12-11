SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD fund live
Van Hoa Nguyen

GOLD fund live

Van Hoa Nguyen
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
102 (65.38%)
Loss Trade:
54 (34.62%)
Best Trade:
183.64 USD
Worst Trade:
-58.44 USD
Profitto lordo:
2 089.72 USD (60 295 pips)
Perdita lorda:
-731.61 USD (35 255 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (264.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
313.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.02
Long Trade:
81 (51.92%)
Short Trade:
75 (48.08%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
8.71 USD
Profitto medio:
20.49 USD
Perdita media:
-13.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-105.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.35 USD (5)
Crescita mensile:
78.79%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
169.35 USD (12.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 155
archived 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
archived 184
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
archived 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.64 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +264.59 USD
Massima perdita consecutiva: -105.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
24 più
Non ci sono recensioni
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
