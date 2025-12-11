- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
403
Profit Trade:
176 (43.67%)
Loss Trade:
227 (56.33%)
Best Trade:
95.52 USD
Worst Trade:
-90.00 USD
Profitto lordo:
2 765.42 USD (70 638 pips)
Perdita lorda:
-3 672.91 USD (29 156 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (136.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.62 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
168 (41.69%)
Short Trade:
235 (58.31%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-2.25 USD
Profitto medio:
15.71 USD
Perdita media:
-16.18 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-188.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-347.61 USD (9)
Crescita mensile:
-9.04%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
907.49 USD
Massimale:
1 014.51 USD (10.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|EURUSD
|139
|USDCAD
|2
|US100.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-181
|EURUSD
|-688
|USDCAD
|-21
|US100.cash
|-18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|-47
|US100.cash
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +95.52 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +136.33 USD
Massima perdita consecutiva: -188.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni