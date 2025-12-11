- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
219.60 ZAR
Worst Trade:
0.00 ZAR
Profitto lordo:
219.60 ZAR (13 002 pips)
Perdita lorda:
0.00 ZAR
Vincite massime consecutive:
1 (219.60 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
219.60 ZAR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
219.60 ZAR
Profitto medio:
219.60 ZAR
Perdita media:
0.00 ZAR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 ZAR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
0.00 ZAR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECm
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECm
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECm
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +219.60 ZAR
Worst Trade: -0 ZAR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +219.60 ZAR
Massima perdita consecutiva: -0.00 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni