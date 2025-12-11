SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Awonke Magadla
Awonke Sihlwayi

Awonke Magadla

Awonke Sihlwayi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real30
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
219.60 ZAR
Worst Trade:
0.00 ZAR
Profitto lordo:
219.60 ZAR (13 002 pips)
Perdita lorda:
0.00 ZAR
Vincite massime consecutive:
1 (219.60 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
219.60 ZAR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
219.60 ZAR
Profitto medio:
219.60 ZAR
Perdita media:
0.00 ZAR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 ZAR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
0.00 ZAR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECm 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECm 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +219.60 ZAR
Worst Trade: -0 ZAR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +219.60 ZAR
Massima perdita consecutiva: -0.00 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.11 15:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati