Bayu Andhika Ramadhan

EZZE18

Bayu Andhika Ramadhan
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
338 (60.35%)
Loss Trade:
222 (39.64%)
Best Trade:
16.25 UST
Worst Trade:
-9.02 UST
Profitto lordo:
485.04 UST (121 358 pips)
Perdita lorda:
-409.92 UST (60 374 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (39.77 UST)
Massimo profitto consecutivo:
50.73 UST (13)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
8.43%
Massimo carico di deposito:
85.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
267 (47.68%)
Short Trade:
293 (52.32%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.13 UST
Profitto medio:
1.44 UST
Perdita media:
-1.85 UST
Massime perdite consecutive:
12 (-15.18 UST)
Massima perdita consecutiva:
-15.18 UST (12)
Crescita mensile:
-9.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
50.03 UST (53.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.97% (45.97 UST)
Per equità:
9.70% (2.15 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 494
USDJPY+ 41
GBPUSD+ 7
BTCUSDT 5
EURUSD+ 5
DOGEUSDT 4
ETHUSDT 3
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 96
USDJPY+ -11
GBPUSD+ -1
BTCUSDT 1
EURUSD+ -1
DOGEUSDT -4
ETHUSDT -2
GBPJPY+ -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 13K
USDJPY+ -1.3K
GBPUSD+ -26
BTCUSDT 52K
EURUSD+ -5
DOGEUSDT -681
ETHUSDT -1.7K
GBPJPY+ -167
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.25 UST
Worst Trade: -9 UST
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +39.77 UST
Massima perdita consecutiva: -15.18 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Let me introduce myself, my name is Bayu Andhika, enjoy my presentation.
Non ci sono recensioni
2025.12.11 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 46 days. This comprises 10.41% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
