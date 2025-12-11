- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
338 (60.35%)
Loss Trade:
222 (39.64%)
Best Trade:
16.25 UST
Worst Trade:
-9.02 UST
Profitto lordo:
485.04 UST (121 358 pips)
Perdita lorda:
-409.92 UST (60 374 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (39.77 UST)
Massimo profitto consecutivo:
50.73 UST (13)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
8.43%
Massimo carico di deposito:
85.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
267 (47.68%)
Short Trade:
293 (52.32%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.13 UST
Profitto medio:
1.44 UST
Perdita media:
-1.85 UST
Massime perdite consecutive:
12 (-15.18 UST)
Massima perdita consecutiva:
-15.18 UST (12)
Crescita mensile:
-9.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
50.03 UST (53.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.97% (45.97 UST)
Per equità:
9.70% (2.15 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|494
|USDJPY+
|41
|GBPUSD+
|7
|BTCUSDT
|5
|EURUSD+
|5
|DOGEUSDT
|4
|ETHUSDT
|3
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|96
|USDJPY+
|-11
|GBPUSD+
|-1
|BTCUSDT
|1
|EURUSD+
|-1
|DOGEUSDT
|-4
|ETHUSDT
|-2
|GBPJPY+
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|13K
|USDJPY+
|-1.3K
|GBPUSD+
|-26
|BTCUSDT
|52K
|EURUSD+
|-5
|DOGEUSDT
|-681
|ETHUSDT
|-1.7K
|GBPJPY+
|-167
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.25 UST
Worst Trade: -9 UST
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +39.77 UST
Massima perdita consecutiva: -15.18 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Let me introduce myself, my name is Bayu Andhika, enjoy my presentation.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
18
UST
UST
64
0%
560
60%
8%
1.18
0.13
UST
UST
91%
1:500