SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Projeto Axi Select PARTE1
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Projeto Axi Select PARTE1

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
Axi-US18-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.04 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
0.04 USD (40 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (7 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.04 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
-0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.05 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 1
AUDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 0
AUDJPY 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -7
AUDJPY 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 14:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati