- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
118 (30.64%)
Loss Trade:
267 (69.35%)
Best Trade:
3.00 USD
Worst Trade:
-2.54 USD
Profitto lordo:
95.78 USD (10 991 pips)
Perdita lorda:
-207.81 USD (24 481 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.05 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
64.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
213 (55.32%)
Short Trade:
172 (44.68%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-8.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.96 USD (8)
Crescita mensile:
-5.80%
Previsione annuale:
-70.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.07 USD
Massimale:
113.07 USD (58.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.18% (113.07 USD)
Per equità:
1.10% (0.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|72
|EURUSD
|64
|USDCAD
|54
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|40
|EURJPY
|37
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-16
|EURUSD
|-16
|USDCAD
|-27
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.3K
|EURUSD
|-1.6K
|USDCAD
|-3.7K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|-761
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +6.05 USD
Massima perdita consecutiva: -8.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
|
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
|
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
