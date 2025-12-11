SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
BlueValenceTrading

Valence Scythe V1

BlueValenceTrading
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
118 (30.64%)
Loss Trade:
267 (69.35%)
Best Trade:
3.00 USD
Worst Trade:
-2.54 USD
Profitto lordo:
95.78 USD (10 991 pips)
Perdita lorda:
-207.81 USD (24 481 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.05 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
64.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
213 (55.32%)
Short Trade:
172 (44.68%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-8.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.96 USD (8)
Crescita mensile:
-5.80%
Previsione annuale:
-70.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.07 USD
Massimale:
113.07 USD (58.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.18% (113.07 USD)
Per equità:
1.10% (0.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 72
EURUSD 64
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -16
EURUSD -16
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -2.3K
EURUSD -1.6K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +6.05 USD
Massima perdita consecutiva: -8.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
Non ci sono recensioni
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.