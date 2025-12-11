SegnaliSezioni
Ahmed Hamamine

ICC

Ahmed Hamamine
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 -89%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
40 (42.55%)
Loss Trade:
54 (57.45%)
Best Trade:
1 137.50 EUR
Worst Trade:
-810.94 EUR
Profitto lordo:
7 137.38 EUR (5 712 513 pips)
Perdita lorda:
-6 756.49 EUR (3 558 159 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (340.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 599.54 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.19%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
52 (55.32%)
Short Trade:
42 (44.68%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
4.05 EUR
Profitto medio:
178.43 EUR
Perdita media:
-125.12 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-1 682.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 682.98 EUR (9)
Crescita mensile:
153.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 245.70 EUR
Massimale:
2 367.03 EUR (107.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.19% (2 366.90 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 31
XAUUSD 19
JP225 12
ETHUSD 6
XAGUSD 5
US30 5
AUS200 4
TSLA.NAS 4
XRPUSD 3
NVDA.NAS 2
STOXX50 1
UK100 1
SOLUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD -819
JP225 -592
ETHUSD 684
XAGUSD 148
US30 -225
AUS200 -165
TSLA.NAS 1
XRPUSD 4
NVDA.NAS -12
STOXX50 2
UK100 -8
SOLUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.4M
XAUUSD -9.9K
JP225 -235K
ETHUSD 70K
XAGUSD 369
US30 -28K
AUS200 -6.8K
TSLA.NAS 122
XRPUSD 69
NVDA.NAS -33
STOXX50 100
UK100 -610
SOLUSD 700
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 137.50 EUR
Worst Trade: -811 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +340.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 682.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.00 × 61
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-5
0.75 × 16
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 453
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarketsSC-MT5
1.38 × 3469
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
97 più
Non ci sono recensioni
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICC
150USD al mese
-89%
0
0
USD
1.9K
EUR
10
0%
94
42%
100%
1.05
4.05
EUR
99%
1:500
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

