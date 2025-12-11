- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
4 (57.14%)
Loss Trade:
3 (42.86%)
Best Trade:
9.35 USD
Worst Trade:
-17.39 USD
Profitto lordo:
19.64 USD (196 241 pips)
Perdita lorda:
-20.31 USD (74 284 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-6.77 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.39 USD (1)
Crescita mensile:
-0.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.25 USD
Massimale:
17.39 USD (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.28% (11.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|122K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.35 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.07 USD
Massima perdita consecutiva: -17.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real4
|0.63 × 19
Non ci sono recensioni
