- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
44 (89.79%)
Loss Trade:
5 (10.20%)
Best Trade:
6.21 USD
Worst Trade:
-0.72 USD
Profitto lordo:
73.14 USD (41 663 pips)
Perdita lorda:
-2.17 USD (2 181 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (53.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.24 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
84.49
Long Trade:
30 (61.22%)
Short Trade:
19 (38.78%)
Fattore di profitto:
33.71
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-0.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.84 USD (2)
Crescita mensile:
70.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.84 USD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|39K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.21 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +53.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
