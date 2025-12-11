- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
79 (73.83%)
Loss Trade:
28 (26.17%)
Best Trade:
100.71 USD
Worst Trade:
-100.12 USD
Profitto lordo:
200.29 USD (105 873 pips)
Perdita lorda:
-118.79 USD (36 690 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (71.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.71 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
57 (53.27%)
Short Trade:
50 (46.73%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.12 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.12 USD (49.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|80
|AUS200m
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|82
|AUS200m
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|75K
|AUS200m
|-6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
