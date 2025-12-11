SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / S17 sq 01
Chupu Lin

S17 sq 01

Chupu Lin
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
79 (73.83%)
Loss Trade:
28 (26.17%)
Best Trade:
100.71 USD
Worst Trade:
-100.12 USD
Profitto lordo:
200.29 USD (105 873 pips)
Perdita lorda:
-118.79 USD (36 690 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (71.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.71 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
57 (53.27%)
Short Trade:
50 (46.73%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.12 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.12 USD (49.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 80
AUS200m 27
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 82
AUS200m 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 75K
AUS200m -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.71 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.72 USD
Massima perdita consecutiva: -0.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.11 11:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
