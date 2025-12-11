- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
60.57 USD
Worst Trade:
-63.54 USD
Profitto lordo:
164.94 USD (57 558 pips)
Perdita lorda:
-144.39 USD (55 489 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
84.75%
Massimo carico di deposito:
57.04%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
22 (75.86%)
Short Trade:
7 (24.14%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
7.17 USD
Perdita media:
-24.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-63.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.54 USD (1)
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.67 USD (23.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.48% (65.67 USD)
Per equità:
15.70% (34.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.57 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.64 USD
Massima perdita consecutiva: -63.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|252.00 × 1
